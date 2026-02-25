На Урале суд лишил отца погибшего военнослужащего права на выплаты

На Урале суд лишил отца погибшего военнослужащего права на социальные и страховые выплаты. В суд с иском о лишении бывшего супруга выплат обратилась жительница ХМАО. В ходе слушания дела установлено, что отец не воспитывал сына, не содержал и не заботился о его здоровье.
— Вынося решение, суд руководствовался положениями семейного законодательства, которые подразумевают не только формальное родство, но и наличие тесной эмоциональной связи, взаимной поддержки и заботы между родителями и детьми, — сообщили в пресс-службе Свердловского областного суда.
Ревдинский городской суд пришел к выводу, что мужчина не выполнял свои обязательства как отец, и в связи с этим не может претендовать на выплаты, предусмотренные государством для членов семьи погибшего бойца.