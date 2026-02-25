Ричмонд
ФСБ предотвратила заказное убийство бизнесмена в Оренбурге

ФСБ сорвала заказное убийство крупного бизнесмена в Оренбурге. По версии следствия, мужчина решил устранить коммерсанта из-за долга в 15 миллионов рублей. В спецслужбе отметили, что предотвращение преступления помогло избежать дестабилизации в этнической среде региона.

Василий Лейко
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"

Сотрудники Федеральной службы безопасности совместно со Следственным комитетом пресекли попытку заказного убийства предпринимателя, выходца из Центральной Азии, в Оренбургской области. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на ЦОС ФСБ России.

Спецслужбам удалось предотвратить преступление и задержать заказчика. Подозреваемого, мужчину 1975 года рождения, схватили во время передачи гонорара киллеру.

«В целях недопущения дестабилизации обстановки в этнической среде Оренбургской области предотвращено заказное убийство крупного предпринимателя», — отметили в ведомстве.

По версии следствия, мотивом для расправы стал долг в размере 15 миллионов рублей. Возбуждено уголовное дело об организации убийства по найму. Задержанному предъявлено обвинение, суд избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу.