ФСБ предотвратила заказное убийство бизнесмена в Оренбурге

Сотрудники Федеральной службы безопасности совместно со Следственным комитетом пресекли попытку заказного убийства предпринимателя, выходца из Центральной Азии, в Оренбургской области. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на ЦОС ФСБ России.
Спецслужбам удалось предотвратить преступление и задержать заказчика. Подозреваемого, мужчину 1975 года рождения, схватили во время передачи гонорара киллеру.
«В целях недопущения дестабилизации обстановки в этнической среде Оренбургской области предотвращено заказное убийство крупного предпринимателя», — отметили в ведомстве.
По версии следствия, мотивом для расправы стал долг в размере 15 миллионов рублей. Возбуждено уголовное дело об организации убийства по найму. Задержанному предъявлено обвинение, суд избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу.