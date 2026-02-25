В Волгоградской области остановили бизнес по продаже опасного алкоголя

Как установили правоохранители, в конце июня 2025 года женщина поехала в город Энгельс, чтобы купить товары для дома. Там на одном из рынков к ней подошел неизвестный и предложил приобрести крупную партию табака и алкоголя для перепродажи. Он убедил ее, что товар заводской, безопасный и поэтому продается по низкой цене. Женщина заинтересовалась предложением и договорилась о доставке продукции к себе домой.