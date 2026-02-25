В Волгоградской области остановили бизнес по продаже опасного алкоголя

68-летняя местная жительница продавала немаркированные товары, не имея регистрации в качестве индивидуального предпринимателя и лицензии, сообщает сайт volgograd.kp.ru с ссылкой на региональную полицию.
Как установили правоохранители, в конце июня 2025 года женщина поехала в город Энгельс, чтобы купить товары для дома. Там на одном из рынков к ней подошел неизвестный и предложил приобрести крупную партию табака и алкоголя для перепродажи. Он убедил ее, что товар заводской, безопасный и поэтому продается по низкой цене. Женщина заинтересовалась предложением и договорилась о доставке продукции к себе домой.
В начале июля 2025 года товар привезли и выгрузили в хозяйственных постройках на ее участке. За партию алкоголя и сигарет она заплатила около 1 миллиона рублей. После этого женщина начала продавать продукцию местным жителям по ценам ниже рыночных.
Незаконную деятельность остановили в ноябре 2025 года. Во время обысков оперативники нашли и изъяли более 940 бутылок немаркированного алкоголя и свыше 5900 пачек немаркированных сигарет разных марок. Общая стоимость конфискованного товара превысила 1,1 миллиона рублей.
Полиция завела уголовное дело.