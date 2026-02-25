Главе Лобненского ОПС Бардину вменяют 17 эпизодов хищений у бойцов СВО

Главе Лобненского организованного преступного сообщества (ОПС) Владимиру Бардину вменяются 17 эпизодов хищений денежных средств у бойцов специальной военной операции (СВО) в аэропорту Шереметьево.
— 4 декабря 2025 года Бардину В. И. предъявлено обвинение по части 1 статьи 210, части 4 статьи 159 (17 преступлений) УК РФ, — цитирует опубликованный текст ТАСС.
На данный момент Бардин находится в СИЗО. Источник в правоохранительных органах утверждает, что преступник не признает свою вину.
10 февраля Химкинский городской суд продлил арест четырем обвиняемым в хищении денег у бойцов спецоперации на Украине. Участники ОПГ обманывали военных, которые следовали через аэропорт Шереметьево.
В рамках расследования дела арестовали 38 человек. Таксисты намеренно завышали цены на поездки. Кроме того, в состав банды входили женщины. Они просили бойцов материально им помочь, ссылаясь на якобы критическое финансовое положение. Как обманывали военных — в отдельном материале «Вечерней Москвы».