Ричмонд
+1°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Главе Лобненского ОПС Бардину вменяют 17 эпизодов хищений у бойцов СВО

Главе Лобненского организованного преступного сообщества (ОПС) Владимиру Бардину вменяются 17 эпизодов хищений денежных средств у бойцов специальной военной операции (СВО) в аэропорту Шереметьево.

Главе Лобненского организованного преступного сообщества (ОПС) Владимиру Бардину вменяются 17 эпизодов хищений денежных средств у бойцов специальной военной операции (СВО) в аэропорту Шереметьево.

— 4 декабря 2025 года Бардину В. И. предъявлено обвинение по части 1 статьи 210, части 4 статьи 159 (17 преступлений) УК РФ, — цитирует опубликованный текст ТАСС.

На данный момент Бардин находится в СИЗО. Источник в правоохранительных органах утверждает, что преступник не признает свою вину.

10 февраля Химкинский городской суд продлил арест четырем обвиняемым в хищении денег у бойцов спецоперации на Украине. Участники ОПГ обманывали военных, которые следовали через аэропорт Шереметьево.

В рамках расследования дела арестовали 38 человек. Таксисты намеренно завышали цены на поездки. Кроме того, в состав банды входили женщины. Они просили бойцов материально им помочь, ссылаясь на якобы критическое финансовое положение. Как обманывали военных — в отдельном материале «Вечерней Москвы».