Нижегородские альпинисты отрицают вину коллеги в гибели девушки на Варварской

Коллеги альпиниста, которого арестовали после гибели девушки от упавшей с крыши наледи, отрицают его вину. Об этом сообщается в сюжете программы «Кстати…».
Напомним, что трагедия произошла 14 февраля на улице Варварской. Наледь упала на двух девушек. Одна из них получила травмы, другая, к сожалению, погибла на месте случившегося. О задержании мужчины, который проводил работы, стало известно 16 февраля. Фигурант обвиняется в ненадлежащем оказании услуг.
Коллеги арестованного не согласны с таким решением. Они считают, что в гибели девушки виновны те, кто ставил задачи и принимал работы. Чтобы поддержать альпиниста, они провели акцию.
«Работы 9−10 числа он закончил, соответственно, два дня прошло, когда подписали акты. То есть, всё, работы приняты окончательно. 14 февраля произошел сход снега. За эти четыре дня с момента окончания чистки был не один снегопад», — сказал один из участников акции.
Сам обвиняемый утверждает, что предупреждал председателя ТСЖ о наледи, но мер никаких принято не было.