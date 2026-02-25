В Приморье мужчина перепутал знакомого с обидчиком и сбил его на машине

Следователи в Приморском крае возбудили уголовное дело после гибели мужчины, на которого в городе Артёме совершил наезд на автомобиле житель Владивостока, сообщили в пресс-службе регионального управления СК России.
«Возбуждено уголовное дело в отношении 45-летнего жителя Владивостока, который подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство)», — отметило подразделение федерального ведомства в своём Telegram-канале.
По информации правоохранительных органов, инцидент произошёл в ночь на 24 февраля. Возле одного из домов между двумя мужчинами случился конфликт. После ссоры 45-летний подозреваемый сел в автомобиль и совершил наезд на своего знакомого.
Мужчина по ошибке принял потерпевшего за обидчика. Пострадавший от полученных травм скончался на месте. Подозреваемого в его гибели задержали. Следователи направят в суд ходатайство об аресте мужчины.
Напомним, 23 февраля сообщалось, что в городе Лучегорске Приморского края пьяный водитель насмерть сбил 17-летнего юношу. 37-летнего мужчину лишили права управления автомобилем более восьми лет назад. Юноша умер до приезда медиков.
Ранее также стало известно, что вечером 21 февраля в Лесозаводске Приморского края водитель совершил наезд на 12-летнюю девочку во дворе жилого дома и скрылся. Ребёнок получил серьёзные травмы. Полиция начала розыск подозреваемого.