В Приморье мужчина перепутал знакомого с обидчиком и сбил его на машине

Против водителя, сбившего знакомого в городе Артёме, возбудили уголовное дело об убийстве.

Источник: АиФ Воронеж

Следователи в Приморском крае возбудили уголовное дело после гибели мужчины, на которого в городе Артёме совершил наезд на автомобиле житель Владивостока, сообщили в пресс-службе регионального управления СК России.

«Возбуждено уголовное дело в отношении 45-летнего жителя Владивостока, который подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство)», — отметило подразделение федерального ведомства в своём Telegram-канале.

По информации правоохранительных органов, инцидент произошёл в ночь на 24 февраля. Возле одного из домов между двумя мужчинами случился конфликт. После ссоры 45-летний подозреваемый сел в автомобиль и совершил наезд на своего знакомого.

Мужчина по ошибке принял потерпевшего за обидчика. Пострадавший от полученных травм скончался на месте. Подозреваемого в его гибели задержали. Следователи направят в суд ходатайство об аресте мужчины.

Напомним, 23 февраля сообщалось, что в городе Лучегорске Приморского края пьяный водитель насмерть сбил 17-летнего юношу. 37-летнего мужчину лишили права управления автомобилем более восьми лет назад. Юноша умер до приезда медиков.

Ранее также стало известно, что вечером 21 февраля в Лесозаводске Приморского края водитель совершил наезд на 12-летнюю девочку во дворе жилого дома и скрылся. Ребёнок получил серьёзные травмы. Полиция начала розыск подозреваемого.