В Иркутске задержали угонщика, который оставил машину в пяти метрах от парковки

В Иркутске задержали угонщика «Хендай Солярис», который оставил иномарку в пяти метрах от парковки. Несколько дней назад в отдел полиции обратилась женщина. Она рассказала, что вечером припарковала автомобиль, а утром не обнаружила его не на том месте, где оставила. Как сообщили КП-Иркутск в ГУ МВД России по Иркутской области, на машине были повреждения.