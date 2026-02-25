В Иркутске задержали угонщика, который оставил машину в пяти метрах от парковки

В Иркутске задержали угонщика «Хендай Солярис», который оставил иномарку в пяти метрах от парковки. Несколько дней назад в отдел полиции обратилась женщина. Она рассказала, что вечером припарковала автомобиль, а утром не обнаружила его не на том месте, где оставила. Как сообщили КП-Иркутск в ГУ МВД России по Иркутской области, на машине были повреждения.
— Криминалист на месте преступления обнаружила улики, которые помогли установить личность угонщика. Вскоре оперативник задержали 39-летнего мужчину, — уточнили в ведомстве.
Выяснилось, что накануне он выпивал. Взяв ключи от машины дочери у спящей знакомой, он покатался и повредил автомобиль, выезжая и заезжая во двор. Затем он вернул машину на место и оставил ключи. В отношении задержанного завели уголовное дело по статье «Неправомерное завладение автомобилем без цели хищения».