В Иркутске задержали угонщика, который оставил машину в пяти метрах от парковки

39-летний мужчина взял ключи от машины дочери у спящей знакомой.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В Иркутске задержали угонщика «Хендай Солярис», который оставил иномарку в пяти метрах от парковки. Несколько дней назад в отдел полиции обратилась женщина. Она рассказала, что вечером припарковала автомобиль, а утром не обнаружила его не на том месте, где оставила. Как сообщили КП-Иркутск в ГУ МВД России по Иркутской области, на машине были повреждения.

— Криминалист на месте преступления обнаружила улики, которые помогли установить личность угонщика. Вскоре оперативник задержали 39-летнего мужчину, — уточнили в ведомстве.

Выяснилось, что накануне он выпивал. Взяв ключи от машины дочери у спящей знакомой, он покатался и повредил автомобиль, выезжая и заезжая во двор. Затем он вернул машину на место и оставил ключи. В отношении задержанного завели уголовное дело по статье «Неправомерное завладение автомобилем без цели хищения».