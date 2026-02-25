Ричмонд
Операция по увеличению полового органа закончилась смертью миллиардера

Во Франции суд поставил точку в деле о гибели бельгийского миллиардера Эхуда Ари Ланиадо во время косметической операции в частной клинике.

Во Франции суд поставил точку в деле о гибели бельгийского миллиардера Эхуда Ари Ланиадо во время косметической операции в частной клинике. Разбирательство длилось несколько лет. Об этом сообщается со ссылкой на материалы процесса.

Трагедия произошла в 2019 году. Мужчина обратился в клинику для проведения процедуры по увеличению пениса с использованием филлера. Во время введения препарата у пациента резко ухудшилось состояние.

По данным следствия, у него произошла остановка сердца. Реанимационные мероприятия продолжались около часа, однако спасти мужчину не удалось. Он скончался на месте.

Проверка установила, что оба специалиста, проводившие процедуру, на момент операции работали с истекшими лицензиями. Кроме того, в клинике были выявлены нарушения, касающиеся условий оказания медицинской помощи и соблюдения требований безопасности.

Следствие пришло к выводу, что действия медиков не соответствовали установленным стандартам. Материалы дела были переданы в суд.

Суд признал врачей виновными в причинении смерти по неосторожности. Каждому назначено наказание в виде лишения свободы условно сроком около полутора лет. Также им запрещено заниматься медицинской деятельностью. Дополнительно назначены денежные штрафы.

Процесс вызвал широкий общественный резонанс во Франции из-за характера операции и обстоятельств гибели пациента. Обсуждение коснулось контроля за частными клиниками и ответственности специалистов, оказывающих косметические услуги.

Решение суда вступило в силу после оглашения приговора.

