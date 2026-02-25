Ричмонд
Маньяк из 90-х получил срок спустя 33 года за убийство семерых в новогоднюю ночь

В 1993 году дело приостановили из-за отсутствия подозреваемого. К расследованию вернулись лишь в 2024 году — современные экспертизы помогли выйти на след Петриченко. В январе 2025 года его доставили из Амурской области на Урал.

В суде мужчина признал вину. Экспертиза подтвердила его вменяемость. Петриченко приговорили к 14 годам и 11 месяцам строгого режима и обязали выплатить 10 миллионов рублей компенсации морального вреда.