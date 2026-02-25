Маньяк из 90-х получил срок спустя 33 года за убийство семерых в новогоднюю ночь

В Свердловской области вынесли приговор Виктору Петриченко, который в новогоднюю ночь 1993 года убил семерых человек, включая двоих детей. Трагедия произошла в Каменске-Уральском: 20-летний преступник напросился в гости к компании с вокзала, подсыпал взрослым клофелин, а затем забил их молотком. После этого он так же расправился с детьми 12 и 13 лет, похитил вещи на 86 тысяч рублей и скрылся.
В 1993 году дело приостановили из-за отсутствия подозреваемого. К расследованию вернулись лишь в 2024 году — современные экспертизы помогли выйти на след Петриченко. В январе 2025 года его доставили из Амурской области на Урал.
В суде мужчина признал вину. Экспертиза подтвердила его вменяемость. Петриченко приговорили к 14 годам и 11 месяцам строгого режима и обязали выплатить 10 миллионов рублей компенсации морального вреда.