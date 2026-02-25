Бывший зэк оборудовал нарколабораторию в частном доме в Подмосковье

Силовики провели обыск в помещениях. Там нашли необходимое для варки веществ оборудование, стеклянные колбы, а также мефедрон массой около одного килограмма. Мужчина признался, что наркотики предназначались для дальнейшей продажи. В его отношении завели уголовное дело. Подозреваемого отправили в СИЗО.