Бывший зэк оборудовал нарколабораторию в частном доме в Подмосковье

Мужчина, имеющий судимость за незаконный оборот наркотиков, оборудовал лабораторию по производству запрещенных веществ в частном доме в Химках. Об этом в среду, 25 февраля, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Московской области.
— Задержали 40-летнего жителя Реутова, ранее судимого за аналогичное преступление. В ходе отработки оперативной информации полицейские установили, что злоумышленник для создания лаборатории по производству мефедрона арендовал дом на территории одного из огороднических товариществ в г.о. Химки, — рассказали в Telegram-канале ведомства.
Силовики провели обыск в помещениях. Там нашли необходимое для варки веществ оборудование, стеклянные колбы, а также мефедрон массой около одного килограмма. Мужчина признался, что наркотики предназначались для дальнейшей продажи. В его отношении завели уголовное дело. Подозреваемого отправили в СИЗО.
Ранее 51-летняя москвичка вместе с ее 31-летним сыном организовала нарколабораторию в двух квартирах в городе. Они выращивали коноплю. В квартирах также обнаружили другие наркотики. Женщину и мужчину осудили на 7,5 года колонии.