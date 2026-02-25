Дело экс-председателя судов Татарстана пересмотрят из-за более тяжких статей

По версии следствия, летом 2017 года Набиев создал организованную группу, в которую вошли трое жителей Набережных Челнов. Следствие считает, что участники группы похитили директора одной из организаций, применили к нему насилие и потребовали передать права управления юридическим лицом. После установления контроля над финансово-хозяйственной деятельностью, как утверждается, было похищено более 76 млн рублей с расчетного счета компании, а затем деньги легализованы.