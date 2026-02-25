Дело экс-председателя судов Татарстана пересмотрят из-за более тяжких статей

Верховный суд Татарстана возвратил прокурору уголовное дело в отношении бывшего председателя Менделеевского и Пестречинского районных судов Ирека Набиева. Как сообщила пресс-служба суда, в ходе разбирательства выявлены основания для более тяжкой квалификации его действий.
Решение принято в порядке статьи 237 УПК РФ. Мера пресечения Набиеву продлена на два месяца.
Суд установил, что в обвинении по эпизоду получения взятки не учтен квалифицирующий признак — совершение преступления лицом, занимающим государственную должность. При этом Набиев являлся председателем федеральных судов.
Также не получила правовой оценки связь похищения человека и вымогательства со склонением потерпевшего к употреблению наркотиков. Кроме того, суд указал, что представленные доказательства свидетельствуют о необходимости квалифицировать действия Набиева как организацию превышения должностных полномочий, а не подстрекательство, как было сформулировано следствием. Поскольку формулировка обвинения относится к компетенции органов предварительного следствия, материалы возвращены прокурору для устранения нарушений.
Ранее в Следственном комитете сообщали, что Набиев обвиняется по ряду тяжких статей. В их числе — получение взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ), мошенничество (ч. 4 ст. 159 УК РФ), похищение человека с применением насилия (ч. 3 ст. 126 УК РФ), вымогательство в целях получения имущества в особо крупном размере (ч. 3 ст. 163 УК РФ), легализация денежных средств (ч. 4 ст. 174.1 УК РФ), а также подстрекательство должностного лица к превышению полномочий с причинением тяжких последствий (ч. 4 ст. 33, ч. 3 ст. 286 УК РФ).
По версии следствия, летом 2017 года Набиев создал организованную группу, в которую вошли трое жителей Набережных Челнов. Следствие считает, что участники группы похитили директора одной из организаций, применили к нему насилие и потребовали передать права управления юридическим лицом. После установления контроля над финансово-хозяйственной деятельностью, как утверждается, было похищено более 76 млн рублей с расчетного счета компании, а затем деньги легализованы.
В отношении троих участников группы ранее вынесены обвинительные приговоры.
Следствие также установило, что с 2016 по 2019 год Набиев получил от предпринимателя из Набережных Челнов взятки на сумму свыше 17 млн рублей за общее покровительство и создание благоприятных условий для ведения бизнеса. Дополнительно ему вменяется мошенничество на 16 млн рублей.
С 2021 года Набиев скрывался за пределами России. В сентябре 2025 года он был задержан сотрудниками транспортной полиции в аэропорту Казани.
После возврата дела прокурору обвинение может быть пересмотрено с учетом выводов суда. Это может повлечь ужесточение квалификации отдельных эпизодов.
Читайте также: Трамп проигнорировал Россию и побил исторический рекорд.