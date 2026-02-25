ФСБ предотвращено заказное убийство крупного бизнесмена в Оренбургской области

Но в последний момент сообщник сообщил о планируемом убийстве в полицию. Заказчика арестовала ФСБ при передаче денег за совершенное якобы убийство. Обвиняемый арестован, в отношении него возбуждено уголовное дело об организации приготовления убийства по найму.