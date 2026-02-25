ФСБ предотвращено заказное убийство крупного бизнесмена в Оренбургской области

Сотрудники ФСБ и СК предотвратили заказное убийство крупного предпринимателя в Оренбургской области. Об этом сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.
Отмечается, что предполагаемой жертвой преступников должен был стать гражданин России, выходец одной из стран Центрально-Азиатского региона.
«В Оренбурге задержан заказчик убийства своего конкурента в сфере торговли, гражданин России 1975 года рождения, представитель одной из национальных диаспор», — говорится в сообщении.
В сентябре 2025 года обвиняемый не захотел отдавать долг в 15 миллионов рублей, решил убить бизнесмена. Он нашел исполнителя, разработал план. Исполнитель купил оружие, автомобиль и боеприпасы.
Но в последний момент сообщник сообщил о планируемом убийстве в полицию. Заказчика арестовала ФСБ при передаче денег за совершенное якобы убийство. Обвиняемый арестован, в отношении него возбуждено уголовное дело об организации приготовления убийства по найму.
Ранее ФСБ России задержала жителя Приморского края по подозрению в работе на военную разведку Украины.
Также Федеральная служба безопасности России опубликовала видео задержания членов ячейки исламистов, которые вербовали новых членов в международную террористическую группировку.