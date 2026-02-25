Мама самой сильной женщины России Кошелевой пропала в Забайкальском крае

Мать сильнейшей женщины России и участницы шоу «Титаны» Оксаны Скалы Кошелевой пропала в Забайкальском крае и ее не могут найти уже третий месяц. По одной из версий, 80-летнюю женщину могли обмануть мошенники, чтобы завладеть ее недвижимостью в Агинском. Об этом сообщает Mash.
Кошелева, которая в 2020 году установила рекорд России по перемещению восьмитонного Камаза на 20 метров за 24,72 секунды, живет в Москве. С приемной мамой она всегда поддерживала связь, но в какой-то момент Галина перестала отвечать на звонки.
Спортсменка попросила подругу съездить к матери. Та выяснила у соседей, что женщина уехала с незнакомыми людьми в дом престарелых, однако точное место пребывания неизвестно.
Скала обзвонила пансионаты в радиусе 100 километров, но результата это не дало. После она обратилась в полицию. По словам Кошелевой, мошенники могли воспользоваться тем, что Галина задумывалась о судьбе трехквартирного дома и упоминала знакомых, предлагавших переезд в дом престарелых, от которого тогда отказалась, передает Telegram-канал.
