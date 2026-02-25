Мама самой сильной женщины России Кошелевой пропала в Забайкальском крае

Мать сильнейшей женщины России и участницы шоу «Титаны» Оксаны Скалы Кошелевой пропала в Забайкальском крае и ее не могут найти уже третий месяц. По одной из версий, 80-летнюю женщину могли обмануть мошенники, чтобы завладеть ее недвижимостью в Агинском. Об этом сообщает Mash.