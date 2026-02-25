Ричмонд
Новым арестом в королевской семье грозит скандал вокруг Эпштейна

Бывшую супругу принца Эндрю Сару Фергюсон могут задержать в случае возвращения в Великобританию.

Бывшую супругу принца Эндрю Сару Фергюсон могут задержать в случае возвращения в Великобританию. Об этом сообщает американский таблоид National Enquirer со ссылкой на источники.

По данным издания, имя Фергюсон фигурировало в документах Министерства юстиции США, связанных с делом финансиста Джеффри Эпштейна. Источники утверждают, что она может стать следующей, к кому проявят интерес правоохранительные органы.

Сообщается, что Фергюсон видели в Объединенных Арабских Эмиратах. По словам источника таблоида, ее пребывание там связано не с отдыхом, а с необходимостью «выживания» и обдумыванием дальнейших шагов.

Собеседники издания заявляют, что в случае возвращения в Соединенное Королевство она может оказаться вовлеченной в расследования, связанные с ее бывшим супругом, и даже быть взята под стражу. Официальных подтверждений этим заявлениям не приводится.

Ранее правоохранительные органы задержали принца Эндрю Маунтбеттена-Виндзора в день его рождения по подозрению в совершении должностного преступления. По сообщениям СМИ, это связано с расследованием в рамках дела Джеффри Эпштейна.

До этого в Великобритании была создана специальная группа для изучения обвинений, согласно которым принц мог передавать финансисту секретные документы в период работы торговым представителем страны.

Через 12 часов после задержания принц Эндрю покинул полицейский участок. Официальные органы ситуацию публично не комментировали.

Узнать больше по теме
Биография принца Эндрю: как популярный член королевской семьи Британии лишился титулов и привилегий
Его называли одним из самых любимых сыновей королевы Елизаветы II, а в 1980-е он пользовался большой популярностью у публики. За последние десятилетия репутация принца Эндрю резко ухудшилась из‑за его деловых связей и обвинений в сексуальных правонарушениях. О том, как любимый сын королевы оказался в центре скандала — в нашем материале.
Читать дальше