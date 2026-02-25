Британец украл в баре сумочку и был ошеломлен, обнаружив в ней яйцо Фаберже

Суд в Лондоне проводит слушания по делу 29-летнего Энцо Контичелло, который обвиняется в том, что украл в столичном пабе женскую сумочку, в которой лежало яйцо Фаберже и часы стоимостью 2 млн фунтов стерлингов (206,7 млн рублей), материал из The Sun перевел aif.ru.
Уточняется, что мужчина похитил сумку ради наличных денег и кредитных карт, однако он был ошеломлен, когда увидел внутри предметы роскоши.
«Должно быть, вы очень удивились, когда увидели это яйцо. Что вы с ними сделали, я пока не знаю», — заявил судья Мартин Гриффит.
Контичелло признался в краже и трех случаях мошенничества с использованием ложных сведений, однако он отрицает вину в сокрытии преступного имущества.
Куда делось яйцо и часы правоохранители пока не выяснили. Уточняется, что антиквариат принадлежит работодателю пострадавшей.
Следующее слушание по делу назначено на 6 марта.
