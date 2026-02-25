В Смоленске второй день ищут девочку, которую могли похитить во время прогулки с собакой

Александра Фоменкова вышла из квартиры на улице Маршала Ерёменко на прогулку с собакой около восьми утра и до настоящего времени его местонахождение неизвестно. По факту пропажи возбуждено уголовное дело, ход расследования взят прокуратурой на контроль. Очевидцев просят откликнуться и помочь восстановить маршрут передвижения. Возможные записи видеорегистраторов и свидетельства очевидцев могут помочь в поисках.