Минчанка лишилась 100 000 рублей, поговорив по телефону

После этого женщине позвонил лжесотрудник Департамента финансовых расследований Комитета государственного контроля. Он сказал, что от имени женщины аферисты осуществляют денежные переводы на преступные цели. Минчанке также сказали, что она является фигуранткой уголовного дела, в ее квартире планируется провести обыск. Для сохранения денег ей посоветовали задекларировать все наличные денежные средства, переведя их на «безопасный счет».