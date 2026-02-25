Минчанка лишилась 100 000 рублей, поговорив по телефону. Подробности сообщает ГУВД Мингорисполкома.
В Ленинское РУВД обратилась 51-летняя жительница Минска, которой в мессенджере позвонил якобы сотрудник отдела кадров с ее места работы. Звонивший сказал, что у правоохранительных органов есть к минчанке ряд вопросов и в скором времени с ней свяжутся.
После этого женщине позвонил лжесотрудник Департамента финансовых расследований Комитета государственного контроля. Он сказал, что от имени женщины аферисты осуществляют денежные переводы на преступные цели. Минчанке также сказали, что она является фигуранткой уголовного дела, в ее квартире планируется провести обыск. Для сохранения денег ей посоветовали задекларировать все наличные денежные средства, переведя их на «безопасный счет».
В милиции сообщили, что жительница Минска по требованию звонивших пошла в банк, перевела все деньги по присланным ей реквизитам. Кроме того, она сдала в ломбард драгоценности. Вырученные денежные средства она также отправила на счет мошенников.
«В общей сложности заявительница перевела аферистам около 100000 рублей», — уточнили в ГУВД.
Вернувшись домой, минчанка все обдумала и поняла, что стала жертвой аферистов. Она обратилась в милицию. По указанному факту проводится проверка.
