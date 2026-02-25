В Прикамье мать спасла четверых детей из горящего дома

Пожар произошел в двухквартирном жилом доме в селе Брюхово, расположенном в Еловском муниципальном округе, сообщили в ГУ МЧС России по пермскому краю.
Благодаря реакции местной жительницы трагедии удалось избежать. Женщина вовремя заметила возгорание, разбудила своих четверых детей и вывела их на улицу. Все члены семьи остались целы и не пострадали.
На место происшествия прибыли пожарные. К тушению возгорания привлекались 11 человек личного состава и 4 единицы спецтехники. Совместными усилиями им удалось полностью ликвидировать огонь.
Дознаватель МЧС России выясняет обстоятельства и причину возникновения пожара.