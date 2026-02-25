Ричмонд
В США мужчина с ножом убил четырех человек и был застрелен полицией

Мужчина зарезал четырех человек в американском штате Вашингтон. Полиция, прибывшая на вызов о поножовщине, ликвидировала 32-летнего нападавшего на месте. Выяснилось, что агрессор нарушил судебный запрет на приближение к дому.

Василий Лейко
Автор Новости Mail
Источник: Reuters

В американском штате Вашингтон 32-летний мужчина напал с ножом на людей возле жилого дома. Жертвами атаки стали четыре человека; сам агрессор был ликвидирован прибывшими полицейскими, сообщает РИА Новости со ссылкой на полицию округа Пирс.

Инцидент произошел утром 24 февраля в городе Гиг-Харбор. Около 09:30 по местному времени в службу спасения поступили звонки от свидетелей. Очевидцы сообщили, что неизвестный атакует ножом людей, находящихся возле дома.

Прибывшие на вызов офицеры обнаружили вооруженного мужчину и открыли по нему огонь. В результате инцидента четыре человека, включая злоумышленника, погибли на месте. Еще один человек скончался в больнице от полученных ранений.

