В США мужчина с ножом убил четырех человек и был застрелен полицией

В американском штате Вашингтон 32-летний мужчина напал с ножом на людей возле жилого дома. Жертвами атаки стали четыре человека; сам агрессор был ликвидирован прибывшими полицейскими, сообщает РИА Новости со ссылкой на полицию округа Пирс.
Инцидент произошел утром 24 февраля в городе Гиг-Харбор. Около 09:30 по местному времени в службу спасения поступили звонки от свидетелей. Очевидцы сообщили, что неизвестный атакует ножом людей, находящихся возле дома.
Прибывшие на вызов офицеры обнаружили вооруженного мужчину и открыли по нему огонь. В результате инцидента четыре человека, включая злоумышленника, погибли на месте. Еще один человек скончался в больнице от полученных ранений.