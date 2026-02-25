Волгоградка погибла под колесами авто, перебегая дорогу

По предварительной информации, трагедия разыгралась около 18:40 напротив дома № 9 по улице Розовой. Женщина-пешеход, решив пересечь дорогу вне зоны пешеходного перехода, попала под колеса легкового автомобиля. Удар был настолько сильным, что, к сожалению, пострадавшая получила травмы, несовместимые с жизнью. Она скончалась на месте происшествия еще до приезда бригады скорой медицинской помощи.