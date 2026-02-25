Волгоградка погибла под колесами авто, перебегая дорогу

В Волгограде произошла страшная авария, которая унесла жизнь пешехода. 24 февраля в Кировском районе города 42-летняя женщина-водитель на автомобиле «Лада Гранта» сбила пешехода, которая в тот момент перебегала проезжую часть в неположенном месте, сообщает сайт volgograd.kp.ru с ссылкой на полицию региона.
По предварительной информации, трагедия разыгралась около 18:40 напротив дома № 9 по улице Розовой. Женщина-пешеход, решив пересечь дорогу вне зоны пешеходного перехода, попала под колеса легкового автомобиля. Удар был настолько сильным, что, к сожалению, пострадавшая получила травмы, несовместимые с жизнью. Она скончалась на месте происшествия еще до приезда бригады скорой медицинской помощи.
Представители правоохранительных органов уже начали проверку всех обстоятельств этой смертельной аварии. Им предстоит выяснить все детали произошедшего, чтобы установить полную картину случившегося.