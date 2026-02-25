Ричмонд
Мигрант подозревается в изнасиловании 63-летней жительницы деревни Кукуй

Находившийся в состоянии алкогольного опьянения подозреваемый был задержан оперативниками на деревенской ферме.

Источник: Piter.TV

В Ленобласти полицейскими задержан мигрант, подозреваемый в совершении противоправных действий в отношении 63-летней женщины. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Петербургу и Ленобласти.

В полицию 23 февраля в 01:01 поступило сообщение о противоправных действиях, совершенных в отношении 63-летней жительницы одного из домов деревни Кукуй.

Полицейские оперативно установили личность злоумышленника. Им оказался 43-летний приезжий из Средней Азии, который был гостем в доме потерпевшей.

Следственными органами возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 131 УК РФ (Изнасилование).