В Волгограде признали опасной дамбу под автодорогой в пойме реки Царицы

— В настоящий момент специалисты муниципальных дорожных служб завершают обследование технического состояния дамбы на участке между улицами Елецкой и Полоненко. По результатам обследования принято решение о необходимости проведения дополнительных восстановительных мероприятий для обеспечения безопасности дорожного движения, — подчеркнули в мэрии.