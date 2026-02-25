Ричмонд
В Волгограде признали опасной дамбу под автодорогой в пойме реки Царицы

Власти Волгограда рассказали о предварительных результатах обследования дамбы в Дзержинском районе через пойму реки Царицы, которая оказалась затоплена 17 февраля 2026 года.

Источник: ИА «Высота 102»

По данным городских служб, теперь сооружение опасно для использования автомобилями.

— В настоящий момент специалисты муниципальных дорожных служб завершают обследование технического состояния дамбы на участке между улицами Елецкой и Полоненко. По результатам обследования принято решение о необходимости проведения дополнительных восстановительных мероприятий для обеспечения безопасности дорожного движения, — подчеркнули в мэрии.

По данным мэрии, к восстановительным работам возможно будет приступить при установлении стабильных положительных температур. На участке запланировано восстановление асфальта.

Напомним, 17 февраля участок дороги частично был затоплен талыми водами. Муниципалитет оперативно остановил движение автомобилей, а городские службы организовали отведение воды от дороги.