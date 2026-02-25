Ричмонд
После потопа в квартире многодетной семьи в Омске возбудили уголовное дело

В СК считают, что аварию вызвало ненадлежащее оказание услуг по теплоснабжению.

Источник: РИА "Новости"

Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении работников тепловой компании после коммунальной аварии, в результате которой пострадала многодетная семья в Омске. Об этом сообщили в региональном управлении СК РФ.

По версии следствия, 20 февраля из-за повреждения трубопровода в Кировском округе отключили отопление в нескольких зданиях, включая дом № 125 на улице 2-я Кировская. Пока чинили трубы на улице, внутридомовые сети на чердаке промерзли. Когда систему начали восстанавливать, случился новый прорыв. В одной из квартир, где живет многодетная семья, водой частично разрушило потолок.

В СК считают, что аварию вызвало ненадлежащее оказание услуг по теплоснабжению, а также нарушение допустимых сроков отключения коммунальных услуг в морозы.

Уголовное дело возбудили по части 1 статьи 238 УК РФ — оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей.

Ранее мы сообщали, что из-за долгого ремонта теплосетей у омичей промерзли трубы и рухнул потолок.