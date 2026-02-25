Ричмонд
В Новосибирске свыше 30 человек получили серьезные травмы из-за гололеда

Пострадавшие рассказали о случившемся прокурору области Александру Бучману на личном приеме.

Источник: Комсомольская правда

25 февраля к прокурору Новосибирской области Александру Бучману обратилось более 30 человек. Все эти жители пострадали из-за ненадлежащего содержания дорог и тротуаров. Об сообщили в региональной прокуратуре.

К примеру, житель Калининского района упал на ООТ «Учительская» и получил травму позвоночника. Мужчине потребовалось хирургическое вмешательство и оформление инвалидности. В Центральном районе из-за гололеда пострадал 7-летний ребенок. Он получил компрессионный перелом позвоночника и проходит лечение. В Октябрьском районе женщина упала на скользком пешеходном переходе возле ООТ «Колледж телекоммуникаций и информатики». Двое из обратившихся на прием получили травмы на одном и том же участке улицы возле Дома офицеров.

По итогу приема прокурор области поручил организовать масштабные проверки. К ответственности привлекут управляющие компании и собственников помещений, на прилегающих территориях которых люди получили травмы.

Как отметили в сообщении, за 2025 год общая сумма взысканных компенсаций за причинение вреда здоровью из-за некачественной уборки придомовой территории составила 558 тысяч рублей.