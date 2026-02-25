В Новосибирске свыше 30 человек получили серьезные травмы из-за гололеда

К примеру, житель Калининского района упал на ООТ «Учительская» и получил травму позвоночника. Мужчине потребовалось хирургическое вмешательство и оформление инвалидности. В Центральном районе из-за гололеда пострадал 7-летний ребенок. Он получил компрессионный перелом позвоночника и проходит лечение. В Октябрьском районе женщина упала на скользком пешеходном переходе возле ООТ «Колледж телекоммуникаций и информатики». Двое из обратившихся на прием получили травмы на одном и том же участке улицы возле Дома офицеров.