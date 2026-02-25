Раскрыты детали убийства младенца 16-летней школьницей

На суде девушка озвучила подробности истории, которые, по её словам, и стали причиной преступления. Она узнала о беременности ещё в марте прошлого года, но никому об этом не рассказала. Страх перед матерью играл ключевую роль в её решении избавиться от ребёнка. Отсутствие поддержки и понимания со стороны близких усугубило ситуацию, а эмоциональное состояние девушки в момент преступления было крайне нестабильным — растерянность, паника и отчаяние буквально парализовали её способность принимать взвешенные решения.