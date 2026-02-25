Раскрыты детали убийства младенца 16-летней школьницей

Заместитель прокурора Омской области, старший советник юстиции Дмитрий Попов озвучил жуткие подробности громкого уголовного дела: 16-летняя мать убила своего новорождённого сына в туалете хостела, где провела ночь с любовником. Теперь же вскрылось, кто биологический отец убитого мальчика и действительно ли девушка не знала о своей беременности.
Подробности в материале сайта omsk.aif.ru.
Роды после свидания.
Ночь на 18 июля 2025 года навсегда изменила жизнь нескольких человек. 16‑летняя омичка находилась в хостеле «Надежда» на улице 5‑й Путевой со своим 37‑летним спутником. Интимная близость обернулась сильной болью. В панике девушка отправилась в туалетную комнату. Там она родила ребёнка — прямо в унитаз.
Шокирующие детали преступления стали известны в ходе следствия. По данным СУ Следственного комитета России по Омской области, девушка задушила младенца, упаковала тело в пакет и выбросила в мусорное ведро. Утром она вместе с мужчиной спокойно покинула гостиницу, оставив страшную тайну в номере.
Ужасную находку обнаружила горничная во время уборки: тело малыша лежало в туалетной комнате. Сразу после этого началось расследование. Подозреваемую быстро задержали по месту жительства в одном из сёл Омского района.
Результат медицинской экспертизы показал: мальчик был полностью здоров и жизнеспособен, смерть наступила в результате насильственных действий матери.
Признания и мотивы.
Во время следствия девушка полностью признала свою вину. Она поначалу рассказала, что до самых схваток якобы не подозревала о беременности. По её словам, осознания происходящего не было. Роды и чувство страха перед реакцией матери, отсутствие средств на содержание ребёнка и нежелание его воспитывать толкнули её на отчаянный и страшный шаг.
Позже выяснилось, что мужчина, с которым девушка провела ту роковую ночь, не является биологическим отцом ребёнка.
Прокурор Дмитрий Попов сообщил коллегам из NGS55.RU, что по показаниям осуждённой, отцом малыша является 21‑летний омич, с которым она дважды вступала в интимную связь.
История, когда шло следствие, шокировала семью осуждённой. Для родителей известие о том, что их дочь родила, а затем жестоко расправилась с младенцем, стало настоящим ударом. При этом мать подростка призналась, что не замечала признаков беременности дочери.
Однако педагоги школы, со слов Дмитрия Попова, ранее сообщали ей о слухах насчёт положения девушки, но женщина отнеслась к этому безразлично.
Свидетели, как говорит прокурор, описывают осуждённую как человека с непростым характером: она часто пропускала занятия в школе, отличалась агрессивным поведением и склонностью ко лжи, не проявляла чувства стыда и сострадания. При этом на каких‑либо профилактических учётах девушка не состояла — её семья характеризовалась положительно и на учёте не находилась.
Ход следствия и судебный процесс.
Уголовное дело было возбуждено по ст. 106 УК РФ (убийство матерью новорождённого ребёнка). В ходе расследования следователи скрупулёзно изучили все обстоятельства трагедии, детально опросили свидетелей и провели необходимые экспертизы.
Осенью 2025 года Ленинский районный суд Омска вынес обвинительный приговор. Подростку, успевшему стать матерью, назначено наказание в виде лишения свободы в воспитательной колонии сроком на 1 год и 6 месяцев. Приговор пока не вступил в законную силу — осуждённая его обжаловала.
На суде девушка озвучила подробности истории, которые, по её словам, и стали причиной преступления. Она узнала о беременности ещё в марте прошлого года, но никому об этом не рассказала. Страх перед матерью играл ключевую роль в её решении избавиться от ребёнка. Отсутствие поддержки и понимания со стороны близких усугубило ситуацию, а эмоциональное состояние девушки в момент преступления было крайне нестабильным — растерянность, паника и отчаяние буквально парализовали её способность принимать взвешенные решения.
Вопросы без ответов.
Эта история поднимает множество сложных вопросов. Могли ли близкие заметить тревожные признаки и предотвратить трагедию? Достаточно ли в обществе механизмов поддержки для несовершеннолетних в кризисных ситуациях? Как выстроить систему профилактики подобных случаев?
Трагедия обнажила проблему отсутствия своевременной психологической и социальной помощи подросткам, оказавшимся в сложной жизненной ситуации. Зачастую страх, стыд и одиночество толкают молодых людей на необдуманные поступки, последствия которых необратимы.
«Самое главное не материальные и не ментальные проблемы, а иметь возможность быть в среде, где женщина даже юного возраста будет чувствовать поддержку, иметь доступ к необходимой информации, чтобы взвешенно принимать решения», — говорит психолог, автор проектов про осознанное родительство и многодетная мать Снежана Сычикова.
Оmsk.aif.ru продолжит следить за развитием событий и ходом обжалования приговора.