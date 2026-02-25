Ричмонд
Пожилая женщина пострадала при пожаре в высотке на улице Орбитальной в Ростове

Ночью в Ростове произошел пожар в многоэтажке, пострадала 73-летняя женщина.

Источник: Комсомольская правда

В ночь на 25 февраля в Ворошиловском районе Ростова-на-Дону произошел пожар 10-этажном доме, пострадала пожилая женщина. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.

Как уточнили в ведомстве, пожар случился в квартире на втором этаже здания на Орбитальной, 78/2. Вызов в экстренную службу поступил в 00:55, в 1:24 горение на 20 кв. метрах полностью потушили. От МЧС на месте работали 16 человек, использовали четыре единицы техники.

Известно, что при пожаре пострадала 73-летняя женщина, она попала в БСМП с отравлением угарным газом.

