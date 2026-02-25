Пожилая женщина пострадала при пожаре в высотке на улице Орбитальной в Ростове

Как уточнили в ведомстве, пожар случился в квартире на втором этаже здания на Орбитальной, 78/2. Вызов в экстренную службу поступил в 00:55, в 1:24 горение на 20 кв. метрах полностью потушили. От МЧС на месте работали 16 человек, использовали четыре единицы техники.