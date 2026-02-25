Дело Виктора Кудряшова поступило в Ленинский районный суд Самары

В Ленинский районный суд Самары 24 февраля поступило уголовное дело в отношении бывшего председателя правительства Самарской области Виктора Кудряшова. Напомним, что бывшего высокопоставленного чиновника обвиняют в превышении должностных полномочий, в организации преступного сообщества и участии в нем.
Виктора Кудряшова задержали в ноябре 2023 года. Уголовное дело связано со строительством станции метро «Театральная» в Самаре. Все это время экс-председатель правительства находится в СИЗО, какое-то время он был в Москве, но потом его этапировали в Самару.
Кроме Кудряшова, обвиняемыми по этому делу выступают бывшие министры строительства Михаил Асеев и Николай Плаксин. Плаксина ранее осудили по другому уголовному делу, связанному со строительством культурно-досуговых центров в Кинель-Черкасском и Большечерниговском районах. Экс-министра приговорили к четырем годам колонии общего режима.
Когда состоится первое заседание по делу о строительстве «Театральной», пока не сообщается.