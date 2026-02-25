Ричмонд
+2°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

ФСБ предотвратила теракт на военном аэродроме в Краснодарском крае

ФСБ предотвратила теракт на Кубани: задержан диверсант, собиравшийся сжечь военный самолет. По данным спецслужбы, россиянин сам вышел на украинскую разведку и передавал данные о военных объектах. Его взяли с поличным при подготовке к поджогу.

Василий Лейко
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"

Сотрудники ФСБ пресекли попытку совершения террористического акта на аэродроме в Краснодарском крае. Задержан местный житель, который по заданию украинских спецслужб планировал поджечь боевой самолет, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на пресс-службу регионального УФСБ.

По версии следствия, мужчина сам вышел на связь с представителями Главного управления разведки Минобороны Украины через мессенджер. Затем он собирал и передавал фото- и видеоматериалы о работе военных объектов на территории Кубани.

Следующим заданием стала диверсия. Фигурант изготовил самодельные зажигательные смеси, с помощью которых намеревался уничтожить самолет. Оперативники задержали злоумышленника в момент подготовки к преступлению.

Задержанному предъявлены обвинения в госизмене и покушении на теракт. Он заключен под стражу.