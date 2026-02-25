ФСБ предотвратила теракт на военном аэродроме в Краснодарском крае

Сотрудники ФСБ пресекли попытку совершения террористического акта на аэродроме в Краснодарском крае. Задержан местный житель, который по заданию украинских спецслужб планировал поджечь боевой самолет, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на пресс-службу регионального УФСБ.
По версии следствия, мужчина сам вышел на связь с представителями Главного управления разведки Минобороны Украины через мессенджер. Затем он собирал и передавал фото- и видеоматериалы о работе военных объектов на территории Кубани.
Следующим заданием стала диверсия. Фигурант изготовил самодельные зажигательные смеси, с помощью которых намеревался уничтожить самолет. Оперативники задержали злоумышленника в момент подготовки к преступлению.
Задержанному предъявлены обвинения в госизмене и покушении на теракт. Он заключен под стражу.