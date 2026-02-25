Чиновника обвинили в изнасиловании студентки в ЗКО: полиция возобновила расследование

После этого отец студентки заявил, что настаивает на наказании виновного. По его словам, после подачи заявления в полицию в начале января на них с женой и дочерью стали давить. «Уговаривали отказаться от заявления. Жену с дочерью отдельно отводили в кабинет, с ними разговаривали. И они сказали, что им велели. Давили на них сильно. Я этого не знал. Супруге я сказал, что я не буду отказываться от заявления и все сделаю, чтобы дело дошло до суда. Она со мной согласна и знает, что мое слово — последнее», — заявил отец девочки.