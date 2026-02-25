Чиновника обвинили в изнасиловании студентки в ЗКО: полиция возобновила расследование

По словам Адилова, полиция начала новое расследование по делу. «Мы публикации видели, с прокуратурой области мы на связи. Процессуальное решение о прекращении отменено. Все доводы потерпевшей стороны будут дополнительно проверены в ходе проведенного дополнительного расследования», — сказал Санжар Адилов.
Журналисты поинтересовались, что будет с полицейскими, которые ранее отпустили подозреваемого. «По результатам расследования мы примем решение по проведению служебного расследования. В настоящее время необходимо дождаться результатов досудебного расследования. Мы инициировали отмену прекращения уголовного дела, которое поддержано прокуратурой области. Сейчас дополнительно доводы потерпевшей стороны будут проверены в полном объеме», — заявил он.
Контекст: ранее стало известно, что в Западно-Казахстанской области крупного чиновника подозревают в изнасиловании несовершеннолетней. Отец девочки рассказал, что 2 января мужчина якобы обманом завлек к себе домой его несовершеннолетнюю дочь и якобы надругался. Он заявил, что после подачи заявления в полицию подозреваемого задержали, а потом отпустили.
В ДП региона заявили, что уголовное дело возбуждено по ст. 120 ч. 3−1 п. 1 УК (Изнасилование несовершеннолетней), ведутся следственные действия. Вопрос о применении меры пресечения в виде содержания под стражей в отношении подозреваемого будет решен после проведения комплекса следственных действий.
Позже в полиции сообщили, что в ходе расследования были установлены переписка и другие факты, имеющие значение для дела. Следствием факт насильственного действия в отношении несовершеннолетней не установлен. Это подтвердила сама потерпевшая и ее мама, которые от каких-либо претензий к подозреваемому отказываются, ссылаясь на обоюдный характер отношений.
В ДП ЗКО добавили, что подозреваемый являлся сотрудником отдела районного акимата, после поступления заявления он был уволен. Следственные действия продолжаются.
После этого отец студентки заявил, что настаивает на наказании виновного. По его словам, после подачи заявления в полицию в начале января на них с женой и дочерью стали давить. «Уговаривали отказаться от заявления. Жену с дочерью отдельно отводили в кабинет, с ними разговаривали. И они сказали, что им велели. Давили на них сильно. Я этого не знал. Супруге я сказал, что я не буду отказываться от заявления и все сделаю, чтобы дело дошло до суда. Она со мной согласна и знает, что мое слово — последнее», — заявил отец девочки.