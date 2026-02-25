В Минске 79-летний англичанин хотел обменять валюту, но в банк приехала милиция

Купюра была изъята. Эксперт смог установить, что денежный билет Банка Англии номиналом 20 фунтов, образца 2018 года, был изготовлен не предприятием, которое осуществляет его производство. Это подтверждается иной цветопередачей изображений. В частности, они были выполнены способом электрофотографической печати, имитацией полосовой голограммы с нанесенными текстом и изображениями способом флексографской печати. По данному факту было заведено уголовное дело по статье 221 Уголовного кодекса.