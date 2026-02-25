В Минске 79-летний англичанин хотел обменять валюту, но в банк приехала милиция. Подробности приводит Государственный комитет судебных экспертиз.
«79-летний гость из Лондона обратился в один из обменных пунктов города Минска для того, чтобы обменять привезенную с собой валюту», — сообщили в ведомстве.
Иностранец намеревался обменять пять купюр номиналом 20 английских фунтов стерлингов каждая. В момент осмотра подлинность одной из купюр у кассира валютно-обменного пункта вызвала сомнения. Об этом она сообщила в правоохранительные органы.
Милиция приехала в банк в Минске, когда иностранец решил обменять фунты стерлинги. Фото: sudexpert.gov.by.
Купюра была изъята. Эксперт смог установить, что денежный билет Банка Англии номиналом 20 фунтов, образца 2018 года, был изготовлен не предприятием, которое осуществляет его производство. Это подтверждается иной цветопередачей изображений. В частности, они были выполнены способом электрофотографической печати, имитацией полосовой голограммы с нанесенными текстом и изображениями способом флексографской печати. По данному факту было заведено уголовное дело по статье 221 Уголовного кодекса.
Тем временем Нацбанк озвучил ситуацию в банках Беларуси.
Кстати, синоптики предупредили о резком потеплении до +13 градусов в Беларуси в выходные.
Тем временем центр оздоровления сказал, что будет с ценами на путевки в санатории Беларуси.