В Самаре пенсионера по пути к трамваю сбил автобус

Пассажирский автобус наехал на 75-летнего пешехода в Самаре.

Источник: ГУ МВД по Самарской области

В Самаре 24 февраля 2026 года в 15:25 произошло ДТП, в результате которого пострадал 75-летний пешеход. Его сбил пассажирский автобус. Об этом рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.

«Возле дома № 35 на улице Владимирской 50-летний водитель автобуса ГАЗ А64R42 наехал на пожилого человека, который переходил проезжую часть к трамваю. Пешеход пострадал и был госпитализирован с травмами», — говорится в сообщении.

Водитель автобуса двигался по улице Пензенской со стороны улицы Урицкого в направлении улицы Владимирской. По предварительной информации, он нарушил правил дорожного движения. Сейчас сотрудники ГИБДД проводят проверку и устанавливают все обстоятельства произошедшего.