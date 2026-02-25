Казахстанец за миллион тенге согласился закрыть спор о ДТП

Как сообщается в официальном Telegram-канале судов Алматинской области, 2 апреля 2025 года водитель автомобиля Hyundai Solaris, не уступив дорогу, допустил столкновение с Toyota RAV4.
Согласно оценке, стоимость восстановительного ремонта составила 3 809 455 тенге без учета физического износа и 2 617 765 тенге — с учетом амортизационного износа.
Страховой компанией выплачено 2 359 200 тенге.
Решением суда первой инстанции с ответчика взыскано в пользу истца 1 450 255 тенге.
Не согласившись с данным решением, ответчик обратился с апелляционной жалобой.
В суде апелляционной инстанции стороны заключили медиативное соглашение, по условиям которого ответчик обязался выплатить 1 000 000 тенге единовременным платежом на банковскую карту истца до 4 февраля 2026 года до 18.00 часов.
При полном погашении финансовых средств истец обязался выписать расписку.
В случае нарушения условий медиативного соглашения сторона истца должна обратиться с заявлением в суд о выписке исполнительного листа для принудительного взыскания суммы.
Решение суда первой инстанции отменено, производство по делу прекращено.
Определение вступило в законную силу.