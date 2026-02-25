В Сибири поймали осужденную, которая 13 лет скрывалась под чужим именем

42-летняя уроженка Новокузнецка была приговорена к шести годам лишения свободы за распространение наркотиков еще в 2008 году. Спустя четыре года неотбытую часть наказания ей заменили на исправительные работы. Однако женщина уклонилась от обязанностей, скрылась от контроля инспекции и исчезла. Суд заочно постановил вернуть ее в колонию, после чего беглянку объявили в федеральный розыск.