В Сибири поймали осужденную, которая 13 лет скрывалась под чужим именем

Силовики задержали уроженку Кузбасса, сбежавшую от наказания за наркоторговлю. Женщина скрывалась в Новосибирске, живя под чужим именем и фамилией. При задержании она уверяла оперативников, что произошла ошибка, но отпечатки пальцев расставили все по местам.

Василий Лейко
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"

Сотрудники ФСИН задержали жительницу Кемеровской области, которая более десятилетия находилась в федеральном розыске. Осужденная за наркопреступление женщина скрывалась в соседнем регионе под чужим именем. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на ГУФСИН по Кузбассу.

42-летняя уроженка Новокузнецка была приговорена к шести годам лишения свободы за распространение наркотиков еще в 2008 году. Спустя четыре года неотбытую часть наказания ей заменили на исправительные работы. Однако женщина уклонилась от обязанностей, скрылась от контроля инспекции и исчезла. Суд заочно постановил вернуть ее в колонию, после чего беглянку объявили в федеральный розыск.

Найти осужденную удалось лишь спустя 13 лет. В феврале 2026 года оперативники получили информацию о нахождении разыскиваемой в Новосибирске под чужими именем и фамилией.

В момент ареста женщина попыталась обмануть силовиков заявлением об ошибке и отсутствии документов. Однако проведенное дактилоскопическое исследование образцов отпечатков пальцев подтвердило ее личность.

В ближайшее время задержанную этапируют в исправительную колонию для отбывания оставшегося срока.