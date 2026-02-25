В Иркутске четыре медучреждения потратили около миллиона рублей не по назначению. Об этом КП-Иркутск сообщили в пресс-службе прокуратуры Приангарья.
— Вместо того чтобы направить средства территориального фонда обязательного медицинского страхования на медицинские услуги, лабораторные исследования и закупку лекарств — четыре лечебных учреждения незаконно перераспределили их на собственные нужды, — пояснили в ведомстве.
Прокуратура Октябрьского района потребовала от руководителей организаций вернуть незаконно присвоенные средства. Требования были выполнены, и деньги полностью поступили обратно в бюджет территориального фонда.
