В Иркутске четыре медучреждения потратили около миллиона рублей не по назначению

Учреждения незаконно перераспределили деньги на собственные нужды.

Источник: Комсомольская правда

В Иркутске четыре медучреждения потратили около миллиона рублей не по назначению. Об этом КП-Иркутск сообщили в пресс-службе прокуратуры Приангарья.

— Вместо того чтобы направить средства территориального фонда обязательного медицинского страхования на медицинские услуги, лабораторные исследования и закупку лекарств — четыре лечебных учреждения незаконно перераспределили их на собственные нужды, — пояснили в ведомстве.

Прокуратура Октябрьского района потребовала от руководителей организаций вернуть незаконно присвоенные средства. Требования были выполнены, и деньги полностью поступили обратно в бюджет территориального фонда.

Ранее КП-Иркутск рассказывала, что в Приангарье планируют штрафовать автомобилистов за выезд на лед вне переправ.