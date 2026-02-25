Подробности ЧП в молдавской тюрьме, где заключенный покончил с собой: У него были карточные долги перед другими сидельцами более 200 тысяч леев

СМИ пишут, что мужчина, обозначенный инициалами А. П., был найден повешенным в своей камере, где содержался один. Предположительной причиной самоубийства стали долги перед другими заключёнными, превышающие 200 тысяч леев, которые, как утверждается, образовались после проигрышей в карточных играх.