Подробности ЧП в молдавской тюрьме, где заключенный покончил с собой: У него были карточные долги перед другими сидельцами более 200 тысяч леев

Источник: Комсомольская правда

В тюрьме № 4 Крикова заключённый покончил с собой из-за карточных долгов.

СМИ пишут, что мужчина, обозначенный инициалами А. П., был найден повешенным в своей камере, где содержался один. Предположительной причиной самоубийства стали долги перед другими заключёнными, превышающие 200 тысяч леев, которые, как утверждается, образовались после проигрышей в карточных играх.

Источник также утверждает, что азартные игры широко распространены в пенитенциарной системе, а родственники заключённых якобы вынуждены продавать имущество или брать кредиты, чтобы погасить образовавшиеся долги.

В Национальной администрации пенитенциаров подтвердили факт самоубийства.

