В Свердловской области нашли пропавшую девочку, которая заночевала на кладбище

В Верхней Пышме патруль ранним утром наткнулся на улице на ребенка без сопровождения взрослых: оказалось, девочка ходила на могилу к бабушке, и уснула на кладбище.

Источник: Аргументы и факты

Заметили легко одетого подростка, идущего пешком по дороге в сторону Среднеуральска, сотрудники Госавтоинспекции Никита Валеев и Юрий Бурнатов.

На виде девочке было 10−12 лет, она замерзла. Полицейские остановились усадили ее в теплую машину, расспросили что случилось. Она рассказала, что провела ночь на улице.

«Сотрудники доставили ребенка в отдел полиции, где укутали в теплые одеяла и напоили горячим чаем. На место вызвали “скорую”, врачи осмотрели девочку — серьезного переохлаждения удалось избежать, в госпитализации она не нуждалась», — рассказали в пресс-службе правоохранительного ведомства.

Мать и отец все это время искали дочь. В отношении них составили протокол по статье 5.35 КоАП РФ за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей.