СК проверяет семью в Ленобласти, получившую деньги на жилье раньше ветеранов СВО

Глава СКР Александр Бастрыкин поручил проверить информацию о нарушении выдачи жилищных сертификатов в Ленинградской области. Об этом сообщила пресс-служба Следкома России.
— В соцсетях сообщили, что семья цыган с судимостями получила субсидию на покупку жилья в 11 миллионов рублей. При этом другие льготники, включая семьи участников спецоперации, до сих пор стоят в очереди и денег не видели, — пояснили следователи.
В публикации также упомянули, что дети из этой семьи не раз совершали противоправные действия. Местные жители возмущены: почему деньги дали тем, у кого проблемы с законом, а не тем, кто действительно нуждается и защищает страну.
Следственный комитет по Ленинградской области уже возбудил уголовное дело о халатности. Глава ведомства Бастрыкин поручил руководителю местного управления Сергею Сазину доложить о ходе расследования и разобраться, как распределялись бюджетные миллионы.