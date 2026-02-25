Появились фото логова дистанционных мошенников в Омске

Ранее «СуперОмск» сообщал, что в среду, 25 февраля 2026 года, возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 274.3 УК РФ (незаконное использование абонентского терминала пропуска трафика или виртуальной телефонной станции) в отношении омичей, организовавших функционирование сим-боксов.
«Установлено, что двое безработных, заинтересовавшись размещенным в сети Интернет объявлением неустановленного лица, согласились на легкий заработок путем установки в своей квартире технического устройства сим-бокс. В результате ими были подключены к работе полученные по почте 5 GSM-шлюзов, обеспечивающих пропуск трафика в российские сотовые сети. Установленное фигурантами оборудование использовалось украинскими мошенническими кол-центрами в целях рассылки заведомо ложных сообщений об актах терроризма и дистанционного мошенничества», — сообщили в региональном УФСБ.
Ведомство опубликовало фото логова подозреваемых, в котором они разместили технику. Приборы, как показано на снимках, были расположены не только на столах, но и на подоконниках. Также повсюду видны длинные провода.
Также заявлено, что ведется проверка версии о совершении преступления по ст. 275 УК России (государственная измена), по которой предусмотрено наказание до 20 лет лишения свободы.