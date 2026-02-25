Вынесен приговор жителю Алматы, у которого нашли наркотики на 12,5 млн тенге

«В сентябре прошлого года в ходе оперативно-профилактического мероприятия “Қарасора — 2025” сотрудники подразделения по противодействию наркопреступности департамента полиции на транспорте пресекли незаконный оборот синтетических наркотиков в Алматы. В результате проведенных мероприятий транспортными полицейскими был установлен 24-летний житель города. При осмотре салона автомобиля подозреваемого обнаружено наркотическое вещество — пирролидиновалерофенон (a-PVP, так называемая “скорость”). Общий вес изъятого вещества составил 476 г».