Как сообщили на странице Департамента полиции Астаны в Instаgram, в брюках мужчина вынес мимо кассы 10 плиток шоколада. «Его действия попали на камеры видеонаблюдения, что позволило сотрудникам полиции быстро установить личность подозреваемого. Мужчина был установлен и привлечен к ответственности. При этом часть похищенного он успел продать прохожим», — уточнили в полиции.
Мужчина вынес в штанах шоколад из магазина и продал его прохожим в Астане
В одном из столичных магазинов произошла кража шоколада — подозреваемого выявили по камерам видеонаблюдения. Он спрятал сладости в штаны, передает NUR.KZ со ссылкой на полицию Астаны.