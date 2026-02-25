Кировский районный суд эвакуировали из-за сообщения о минировании

В Кировском районном суде Екатеринбурга прошла эвакуация. Информацию об этом «КП-Екатеринбург» подтвердили в пресс-службе Свердловского областного суда.
— В Кировский районный суд поступило сообщение о минировании. Судьи, сотрудники суда и посетители были эвакуированы, — отметили в пресс-службе Свердловского областного суда.
Также редакция «КП-Екатеринбург» обратилась за комментарием в пресс-службу Росгвардии Свердловской области. Ответ ведомства поступит позднее.
Напомним, что в начале февраля эвакуировали посетителей «Катка на площади». Причиной стало обнаружение бесхозного предмета. Сотрудники и оперативные службы оцепили территорию. Проверка показала, что предмет неопасен, и каток возобновил работу в обычном режиме.