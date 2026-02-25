Ричмонд
+3°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Военный истребитель Су-30СМ вновь разбился в Карагандинской области

Военный истребитель Су-30СМ потерпел крушение во время тренировочного полета в Карагандинской области, сообщили в пресс-службе Минобороны РК. Пилоты остались живы.

Источник: Курсив

«Экипаж самолёта своевременно катапультировался. Летчики живы, угрозы их жизни и здоровью нет. Они находятся под наблюдением медицинских специалистов», — отметили в пресс-службе ведомства.

Район ЧП оцепили, после крушения нет последствий для жителей и объектов инфраструктуры. Для расследования инцидента Минобороны создало комиссию, по итогам ее работы примут процессуальное решение.

Ранее «Курсив» рассказывал об аналогичном случае в том же регионе. В 2021 году пилоты многофункционального истребителя Су-30 СМ заходили на посадку в авиацентре города Балхаш, и потерпели крушение. Экипаж тогда тоже остался жив.

Основной версией авиаинцидента тогда называли столкновение самолета со стаей птиц.