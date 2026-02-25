Военный истребитель Су-30СМ вновь разбился в Карагандинской области

«Экипаж самолёта своевременно катапультировался. Летчики живы, угрозы их жизни и здоровью нет. Они находятся под наблюдением медицинских специалистов», — отметили в пресс-службе ведомства.
Район ЧП оцепили, после крушения нет последствий для жителей и объектов инфраструктуры. Для расследования инцидента Минобороны создало комиссию, по итогам ее работы примут процессуальное решение.
Ранее «Курсив» рассказывал об аналогичном случае в том же регионе. В 2021 году пилоты многофункционального истребителя Су-30 СМ заходили на посадку в авиацентре города Балхаш, и потерпели крушение. Экипаж тогда тоже остался жив.
Основной версией авиаинцидента тогда называли столкновение самолета со стаей птиц.