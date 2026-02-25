Ричмонд
В Смоленской области четыре человека погибли и десять пострадали при атаке ВСУ

В результате атаки ВСУ на смоленское предприятие ПАО «Дорогобуж» погибли четверо сотрудников, еще десять человек получили ранения. По данным Минобороны, за ночь над областью было уничтожено 14 украинских БПЛА.

Василий Лейко
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"

В Смоленской области атаке со стороны Вооруженных сил Украины подверглось предприятие ПАО «Дорогобуж». В результате удара есть погибшие и пострадавшие, пишет ТАСС со ссылкой на главу региона Василия Анохина.

Как сообщил губернатор Смоленской области, четверо сотрудников завода погибли при исполнении служебных обязанностей. Еще десять человек получили ранения различной степени тяжести, и все пострадавшие оперативно доставлены в медицинские учреждения. На месте происшествия продолжают работать экстренные службы.

Анохин также отметил, что правительство Смоленской области окажет всю необходимую помощь семьям пострадавших и погибших.

По информации Минобороны, всего за ночь над территорией страны средства ПВО сбили 69 украинских дронов. Из них 14 беспилотников были уничтожены в небе над Смоленской областью.

