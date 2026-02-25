В Смоленской области четыре человека погибли и десять пострадали при атаке ВСУ

В Смоленской области атаке со стороны Вооруженных сил Украины подверглось предприятие ПАО «Дорогобуж». В результате удара есть погибшие и пострадавшие, пишет ТАСС со ссылкой на главу региона Василия Анохина.
Как сообщил губернатор Смоленской области, четверо сотрудников завода погибли при исполнении служебных обязанностей. Еще десять человек получили ранения различной степени тяжести, и все пострадавшие оперативно доставлены в медицинские учреждения. На месте происшествия продолжают работать экстренные службы.
Анохин также отметил, что правительство Смоленской области окажет всю необходимую помощь семьям пострадавших и погибших.
По информации Минобороны, всего за ночь над территорией страны средства ПВО сбили 69 украинских дронов. Из них 14 беспилотников были уничтожены в небе над Смоленской областью.