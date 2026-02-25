Могут ли ужесточить наказание за сталкинг в Казахстане после убийства Нурай Серикбай, рассказали в МВД

Замминистра МВД Санжар Адилов напомнил, что по факту смерти Нурай Серикбай проводится расследование по ряду статей Уголовного кодекса РК, в том числе по халатности — за то, что не возбудили дело за сталкинг.
Принятые депутатами парламента новые статьи Уголовного кодекса работают. По статье 115−1 «Сталкинг» — норма вступила в силу 16 сентября 2025 года, и на сегодня возбуждено 36 уголовных дел.
Работа идет во всех департаментах полиции. В части законодательных поправок — вы знаете, что это прерогатива парламента, мы как правоохранительный орган обязаны принимать меры к исполнению закона, — сказал он.