Массовое отравление в Фергане: 22 ребёнка выписаны, но вопросы к системе остаются

Всего было госпитализировано 62 ребёнка. Состояние остальных пациентов оценивается как относительно удовлетворительное. До конца дня планируется выписать ещё нескольких детей.
Параллельно специалисты провели проверки на кухнях дошкольных учреждений и на предприятии, поставляющем продукты питания. Отобранные лабораторные образцы направлены на анализ, результаты обещают обнародовать в течение 10 дней.
По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье 257−1 Уголовного кодекса — «Нарушение санитарного законодательства или правил борьбы с эпидемиями».
Но главный вопрос — не только в конкретном инциденте, а в системе. Подобные случаи в детских садах страны происходят с пугающей регулярностью. Каждый раз — проверки, уголовное дело, отчёты. И каждый раз — ощущение, что фундаментально ничего не меняется.
Многие эксперты связывают проблему с тем, что поставки продуктов питания были переданы частным компаниям на аутсорсинг. Формально это должно было повысить эффективность и снизить нагрузку на государство. На практике же, по словам специалистов, вся цепочка принятия решений — кто, по каким критериям и на каких условиях поставляет продукцию — стала менее прозрачной и потенциально подверженной коррупционным рискам.
Кроме того, к поставкам нередко допускаются компании без достаточного опыта и квалификации в сфере детского питания. А это уже вопрос не только менеджмента, но и безопасности.
Между тем в других странах система построена иначе. Там поставщики проходят обязательную сертификацию, регулярно подтверждают соответствие международным стандартам безопасности, а тендеры проводятся максимально открыто. Контроль не ограничивается одной проверкой — он многоуровневый, с участием независимых аудиторов и обязательным хранением проб готовой продукции для возможного анализа. В некоторых странах родители входят в наблюдательные комиссии и имеют доступ к информации о поставщиках и результатах проверок.
Если в Узбекистане проблема действительно носит системный характер, то одними уголовными делами её не решить. Необходим пересмотр правил допуска компаний к поставкам, усиление требований к квалификации и прозрачности, а также постоянный контроль, а не разовые кампании после очередного ЧП.
Отравление детей — это не просто нарушение санитарных норм. Это удар по доверию родителей к системе. И пока такие истории повторяются, вопрос о реальной безопасности детского питания будет оставаться открытым.