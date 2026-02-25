Массовое отравление в Фергане: 22 ребёнка выписаны, но вопросы к системе остаются

Многие эксперты связывают проблему с тем, что поставки продуктов питания были переданы частным компаниям на аутсорсинг. Формально это должно было повысить эффективность и снизить нагрузку на государство. На практике же, по словам специалистов, вся цепочка принятия решений — кто, по каким критериям и на каких условиях поставляет продукцию — стала менее прозрачной и потенциально подверженной коррупционным рискам.