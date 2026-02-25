Организатора поездки на Байкал для туристов из КНР арестовали

«Изучив представленные материалы, выслушав мнение прокурора и защиты, суд избрал обвиняемому меру пресечения в виде заключения под стражу на срок 1 месяц 28 суток по 20 апреля 2026 включительно», — сообщили в ведомстве.
По информации прокуратуры, мужчина, несмотря на действующие в регионе запреты на выезд транспортных средств на лед, организовал для группы туристов в составе восьми человек экскурсионную поездку на автомобиле марки УАЗ под управлением водителя, также проживающего в Ольхонском районе.
После гибели туристов было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц), ч. 3 ст. 293 УК РФ (халатность). Арестованному мужчине предъявлено обвинение по ч. 3 ст. 238 УК РФ. На Байкале действует запрет выезда на лед в связи с теплой погодой. Ледовая переправа на остров Ольхон закрыта.