Организатора поездки на Байкал для туристов из КНР арестовали

ИРКУТСК, 25 февраля. /ТАСС/. Суд арестовал до 20 апреля жителя Приангарья, организовавшего поездку на Байкал туристов из КНР. Об этом ТАСС сообщили в прокуратуре региона.

Источник: РИА "Новости"

«Изучив представленные материалы, выслушав мнение прокурора и защиты, суд избрал обвиняемому меру пресечения в виде заключения под стражу на срок 1 месяц 28 суток по 20 апреля 2026 включительно», — сообщили в ведомстве.

По информации прокуратуры, мужчина, несмотря на действующие в регионе запреты на выезд транспортных средств на лед, организовал для группы туристов в составе восьми человек экскурсионную поездку на автомобиле марки УАЗ под управлением водителя, также проживающего в Ольхонском районе.

После гибели туристов было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц), ч. 3 ст. 293 УК РФ (халатность). Арестованному мужчине предъявлено обвинение по ч. 3 ст. 238 УК РФ. На Байкале действует запрет выезда на лед в связи с теплой погодой. Ледовая переправа на остров Ольхон закрыта.