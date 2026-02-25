В Челябинске пенсионер перевел мошенникам около 5 млн рублей

Следуя инструкциям злоумышленников, он снял с банковского счета личные сбережения — 3,4 млн рублей, оставшиеся после продажи квартиры, и передал курьеру. Кроме того, перевел на неизвестные реквизиты еще порядка 1,5 млн рублей. Только после того, как звонившие начали требовать еще, горожанин понял, что стал жертвой злоумышленников и обратился в полицию. Там завели уголовное дело по части 4 статьи 159 (мошенничество).