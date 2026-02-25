В Челябинске пенсионер перевел мошенникам около 5 млн рублей

Все произошло в Ленинском районе. Там в полицию обратился 61-летний местный житель.
История началась со звонка челябинцу от неизвестного, который представился сотрудником ФСБ.
«Аферист сообщил, что от имени пенсионера были направлены денежные средства для пособничества недружественной стране. Чтобы сохранить сбережения и избежать уголовной ответственности, он должен выполнить требования», — рассказали в городском УМВД.
Следуя инструкциям злоумышленников, он снял с банковского счета личные сбережения — 3,4 млн рублей, оставшиеся после продажи квартиры, и передал курьеру. Кроме того, перевел на неизвестные реквизиты еще порядка 1,5 млн рублей. Только после того, как звонившие начали требовать еще, горожанин понял, что стал жертвой злоумышленников и обратился в полицию. Там завели уголовное дело по части 4 статьи 159 (мошенничество).