Белоруска передавала за границу запрещенные материалы — вот что было дальше. Подробности сообщает портал МЛЫН.BY.
По информации следствия, 25-летняя жительница Борисова в период с июля по ноябрь 2025 года находилась у себя дома и публиковала в интернете материалы порнографического характера. Для этого она использовала зарубежный онлайн-ресурс.
В отношении фигурантки было заведено уголовное дело по части 2 статьи 343 Уголовного кодекса. По данной статье предусматривается наказание в виде штрафа, ареста, ограничения свободы или же лишения свободы на срок до четырех лет. Конкретная мера будет зависеть от обстоятельств дела.
Официальный представитель Управления Следственного комитета Мария Никитина сообщила, что подозреваемая белоруска передавала запрещенную информацию неустановленным пользователям через интернет-платформу.
— В рамках уголовного дела назначены необходимые экспертизы, проводится комплекс следственных действий для установления всех обстоятельств произошедшего, — уточнила Никитина.
