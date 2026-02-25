В Волжском осудили водителя, протаранившего забор и несколько дачных участков

Пешеходы успели разбежаться. Тогда подсудимый въехал в металлический забор одного из дачных участков. Один из стальных листов ограждения упал и нанес хозяйке дачи рваную рану правой голени. После этого фигурант уголовного дела проехал через несколько садовых участков, сломав заборы, подавив растения и разрушив хозяйственную постройку.