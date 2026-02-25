В Прикамье будут судить водителя легковушки за гибель пассажира в ДТП

Речь идёт об аварии, произошедшей утром 13 июня 2025 года на трассе Пермь — Екатеринбург. На подъезде к Березникам 49-летний водитель иномарки «Рено Дастер» не справился с управлением и влетел в металлическое дорожное ограждение, от удара автомобиль отбросило на встречную полосу, где произошло столкновение с фурой «Даф».