Ричмонд
+4°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Прикамье будут судить водителя легковушки за гибель пассажира в ДТП

Материалы дела переданы в суд.

Источник: Аргументы и факты

Водителя легковушки будут судить за гибель пассажира в ДТП, сообщили в прокуратуре Пермского края.

Речь идёт об аварии, произошедшей утром 13 июня 2025 года на трассе Пермь — Екатеринбург. На подъезде к Березникам 49-летний водитель иномарки «Рено Дастер» не справился с управлением и влетел в металлическое дорожное ограждение, от удара автомобиль отбросило на встречную полосу, где произошло столкновение с фурой «Даф».

В результате аварии пассажир «Рено» — 42-летний мужчина — получил смертельную травму. В отношении виновника ДТП было возбуждено уголовное дело за нарушение ПДД, повлёкшее по неосторожности смерть человека.

«За данное преступление предусмотрена уголовная ответственность, влекущая за собой наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет с лишением права занимать определённые должности или заниматься определённой деятельностью на срок до 3 лет», — уточнили в ведомстве.

Прокурор утвердил обвинительное заключение и направил материалы уголовного дела в Березниковский городской суд.