В Прикамье будут судить водителя легковушки за гибель пассажира в ДТП

Водителя легковушки будут судить за гибель пассажира в ДТП, сообщили в прокуратуре Пермского края.
Речь идёт об аварии, произошедшей утром 13 июня 2025 года на трассе Пермь — Екатеринбург. На подъезде к Березникам 49-летний водитель иномарки «Рено Дастер» не справился с управлением и влетел в металлическое дорожное ограждение, от удара автомобиль отбросило на встречную полосу, где произошло столкновение с фурой «Даф».
В результате аварии пассажир «Рено» — 42-летний мужчина — получил смертельную травму. В отношении виновника ДТП было возбуждено уголовное дело за нарушение ПДД, повлёкшее по неосторожности смерть человека.
«За данное преступление предусмотрена уголовная ответственность, влекущая за собой наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет с лишением права занимать определённые должности или заниматься определённой деятельностью на срок до 3 лет», — уточнили в ведомстве.
Прокурор утвердил обвинительное заключение и направил материалы уголовного дела в Березниковский городской суд.